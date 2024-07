La Nasa dedica ad Annalisa un asteroide per la sua laurea in Fisica: “il 20014 Annalisa”

Annalisa, brilla nella musica e adesso anche nel cosmo. La Nasa dedica alla cantante un asteroide: “il 20014 Annalisa”. Ha una laurea in fisica e si è fatta notare nell’industria musicale, ottenendo un considerevole successo internazionale. E’ questa la motivazione dell’Ente Nazionale delle attività Spaziali e Aeronautiche.

Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa o Nali, come i suoi fan preferiscono chiamarla, è una cantante e cantautrice italiana. Nonostante questo fosse da sempre stato il suo sogno, dopo aver conseguito il diploma scientifico, si è iscritta alla Facoltà di Fisica a Torino, ottenendo la Laurea triennale nel 2009 con 96/110, scelta che la cantante rifarebbe sia per una questione culturale che per un training di vita, come lei stessa ha dichiarato. Nel 2010 ha partecipato alla decima edizione del Talent di Maria de Filippi, classificandosi seconda dopo Virginio Simonelli e da lì è cominciata la sua ascesa artistica. Sul sito della NASA si potranno seguire la traiettoria e le caratteristiche del 200014 Annalisa scoperto nel 1991 da Henry E. Holt presso l’osservatorio di Palomar in California.