Anna Tatangelo al settimo mese: Beatrice nascerà a giorni

Il 2026 inizia con una dolce attesa per Anna Tatangelo, che è ormai al settimo mese di gravidanza. La cantante 38enne aspetta la sua secondogenita Beatrice dal compagno Giacomo Buttaroni, dopo Andrea,...

Il 2026 inizia con una dolce attesa per Anna Tatangelo, che è ormai al settimo mese di gravidanza. La cantante 38enne aspetta la sua secondogenita Beatrice dal compagno Giacomo Buttaroni, dopo Andrea, il figlio avuto quindici anni fa dall'ex Gigi D'Alessio. La piccola dovrebbe nascere nelle prossime settimane, tra la fine di dicembre e i primi di gennaio.

Feste in famiglia a Sora

Anna ha scelto di trascorrere le festività natalizie nella sua Sora, circondata dall'affetto della famiglia. "Questo nuovo capitolo della mia vita è un regalo inaspettato", aveva dichiarato la cantante a Verissimo lo scorso settembre, quando aveva svelato il sesso del bebè. Il nome Beatrice è un omaggio alla mamma scomparsa, che aveva sempre desiderato una nipotina femmina.

Altre cicogne in arrivo

Il 2026 sarà un anno ricco di fiocchi rosa e blu nel mondo dello spettacolo. Anche Federica Pellegrini aspetta il secondo figlio dal marito Matteo Giunta, mentre Diletta Leotta e Loris Karius potrebbero allargare la famiglia dopo la nascita della piccola Aria. Delia Duran ha annunciato di essere in dolce attesa, e diverse altre coppie vip sono pronte a diventare genitori. Le gravidanze delle star continuano a tenere banco sui social, dove i fan seguono con affetto ogni aggiornamento delle future mamme famose.