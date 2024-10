Angelina Mango ha annullato 2 concerti: come mai?

Angelina Mango sta attraversando un momento delicato. La giovane cantante, salita alla ribalta grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e vincitrice di Sanremo 2024, che le ha permesso di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, ha dovuto annullare e riprogrammare due tappe del suo tour. La decisione è stata necessaria a causa di una rinofaringite, che le ha impedito di esibirsi. Angelina ha espresso il suo rammarico per questa scelta, ma ha sottolineato l’importanza di prendersi cura della propria salute per poter tornare presto sul palco davanti al suo amato pubblico.

I fan si erano accorti che qualcosa non andava

I fan avevano notato qualcosa di diverso nella voce di Angelina Mango già durante la sua esibizione a Napoli il 14 ottobre, primo concerto del suo tour. Dopo essersi sottoposta a una visita medica, è emerso che l’artista soffre di rinofaringite acuta; tale condizione ha spinto Angelina a prendersi una pausa per curarsi adeguatamente. Nonostante la difficoltà della scelta, la figlia del leggendario Mango ha espresso il suo dispiacere per aver deluso i fan, ma ha ribadito che la sua priorità è recuperare completamente per poter tornare sul palco in piena forma e offrire esibizioni all’altezza delle aspettative.

Il comunicato condiviso da Angelina Mango

Vista la situazione, è stato reso noto un comunicato, condiviso dalla stessa Angelina, che annuncia: “A causa di una rinofaringite acuta che ha colpito l’artista, le date del tour di Angelina Mango previste per oggi 15 ottobre a Napoli presso la Casa della Musica e domani 16 ottobre a Molfetta (Bari) presso l’Eremo Club sono riprogrammate”.