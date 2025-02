Angelica Montini va via dall’Italia, Fedez si ritira da Sanremo?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Angelica Montini, stilista milanese, ha recentemente fatto parlare di sé lasciando l’Italia in un momento di intensa attenzione mediatica sulla sua vita privata. La decisione di allontanarsi potrebbe essere stata influenzata dai rumors riguardanti la sua presunta relazione con il rapper Fedez, che ha suscitato scalpore dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. A sorpresa, emerge un nuovo gossip che la collega a Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne e noto per la sua storia con Giulia De Lellis. Secondo Dilligernews.it, Montini avrebbe avuto una relazione con Damante prima di intraprendere la sua storia con Fedez.

Fedez si ritirà da Sanremo?

Dopo l’esplosione di gossip, Angelica potrebbe aver scelto di rifugiarsi a New York o Miami, dove pare abbia una casa. La pressione dei media e l’attenzione sul suo conto potrebbero averla spinta a cercare un momento di tranquillità lontano dall’Italia. Nel frattempo, Fedez continua a prepararsi per il Festival di Sanremo 2025, nonostante le voci di un possibile ritiro dopo i suoi commenti sui tradimenti ai danni della moglie Chiara Ferragni. Fonti interne hanno smentito tali indiscrezioni, confermando che il rapper sta portando avanti le prove per l’importante evento musicale.