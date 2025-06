Angela Melillo rivela il dolore del tradimento subito dall’ex marito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante la sua ospitata a “La volta buona”, Angela Melillo ha condiviso uno dei momenti più difficili della sua vita: il tradimento dell’ex marito Ezio Bastianelli. La showgirl, oggi felicemente sposata con Cesare San Mauro, ha raccontato con lucidità come ha scoperto l’infedeltà del marito. La scoperta avvenne nel 2013, quando leggendo un messaggio sul telefono di Bastianelli, trovò una confessione diretta a un amico: “Per mia moglie io l’altra sera ero con te”. Un messaggio che, secondo Melillo, era già una spiegazione sufficiente, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o scuse.

La rottura di Angela Melillo con l’ex marito

La rottura, avvenuta nel 2013, fu motivata da differenze di priorità: mentre per Angela la famiglia e sua figlia Mia erano al primo posto, il marito sembrava concentrato su se stesso. La showgirl ha ammesso di aver affrontato con difficoltà la separazione, lasciando anche il lavoro per occuparsi di sua figlia e gestire il dolore da sola. Attualmente, Angela vive una vita serena con il marito Cesare San Mauro, testimonianza di come il tempo possa guarire le ferite e portare nuova felicità.