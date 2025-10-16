Andria, incidente sulla SP231: coinvolte un'auto e un mezzo pesante

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grave incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 231 vicino Andria, precisamente nel tratto dello svincolo per Trani.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe verificato un violentissimo scontro frontale tra un’autovettura e un mezzo pesante.

L’incidente è accaduto in un momento di intensa circolazione e sul posto sono immediatamente intervenute le autorità locali per fornire le adeguate indicazioni per non creare ulteriori problemi nella viabilità.

Al momento non si hanno altre informazioni riguardo la precisa dinamica del sinistro e sulle condizioni dei passeggeri a bordo dei due mezzi.