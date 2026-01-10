Andreas Muller risponde agli insulti con ironia

Andreas Muller ha deciso di rispondere agli innumerevoli insulti degli haters con un video tanto ironico quanto intelligente. Andreas Muller, infatti, ha fatto sue le offese, ribaltandole con sarcasmo...

Andreas Muller ha deciso di rispondere agli innumerevoli insulti degli haters con un video tanto ironico quanto intelligente. Andreas Muller, infatti, ha fatto sue le offese, ribaltandole con sarcasmo e trasformandole in una lezione di stile da mic drop. "Sono dichiaratamente omosessuale, ma mi sono sposato con Veronica Peparini, ovviamente per vincere Amici, per aprire il mio negozio e per comprarci l'attico, ma soprattutto per ereditare tutti i suoi soldi", ha esordito facendo proprie le offese. "La verità è che parlate, parlate, ma non sapete un cavolo. Non è da me essere maleducato sui social e soprattutto fare questo tipo di contenuti, ma è arrivato il momento di dare delle spiegazioni".

La difesa della moglie e delle figlie

"Ho vinto Amici grazie a Veronica Peparini, ma credo che ovviamente Veronica non abbia mai avuto questo tipo di potere e credo anche soprattutto che la mia vittoria è accaduta sotto gli occhi di tutti", ha spiegato Andreas. "Ma se io mi sono innamorato della vecchia, di Veronica, di quella che sembra mia nonna, a detta vostra, ma è una colpa? E cosa più importante, con Veronica ho avuto le mie due figlie, Ginevra e Penelope, che a detta vostra, sempre, sono sceme, brutte, down, hanno dei problemi, non si possono guardare. Io capisco criticare il personaggio, criticare il talento dal momento in cui ho scelto di partecipare a un programma ed essere sotto l'occhio di tutti, ma arrivare addirittura a parlare il male di due bambine, ragazzi, secondo me, siete rovinati". Il ballerino ha sottolineato di aver aperto la sua attività con i propri soldi guadagnati lavorando da quando aveva 15 anni.

Il messaggio finale: non mollo

Andreas Muller ha poi aggiunto: "La verità è che avete una vita talmente vuota che per eccitarvi e per avere un senso in questa esistenza, dovete per forza screditare gli altri, fare del male a parole e cercare di farli sentire sbagliati. Io, ovviamente, ringrazio chi c'è sempre stato, chi ha creduto in me, chi ha visto qualcosa in me. E do un consiglio proprio a queste persone perché ci tengo, perché voglio lanciare poi alla fine di tutto questo un messaggio. Abbiate le spalle larghe, rendetevi forti nella vita, perché se fosse stato per tutte le cattiverie che hanno detto sul mio conto, mi sarei dovuto buttare di sotto. E invece non mollo". Il video ha fatto il giro del web ed è stato condiviso da migliaia di utenti che hanno applaudito la sua risposta elegante ma ferma.