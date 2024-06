Andrea Delogu, retroscena sulle coppie di Temptation Island: “Nessun copione”

Andrea Delogu ha dimostrato di essere una delle fan più scatenate di Temptation Island. Lo ha dimostrato scrivendo un tweet sulla prima puntata del reality show condotto come sempre da Filippo Bisciglia. La conduttrice ha scelto di dire la sua sul comportamento tenuto dai fidanzati in questa edizione e sull’ingenuità dimostrata in quanto convinti del reale interesse delle tentatrici nei loro confronti. In particolare, Andrea Delogu si riferiva a Tony Renda e Lino Giuliano, i protagonisti assoluti della prima puntata di Temptation Island. La conduttrice ha scritto: “Ma come è possibile che dopo 10 anni i ragazzi ancora credono che le corteggiatrici siano interessate sul serio? Cioè va bene la prima stagione, ci poteva stare ma poi… che problema è? Dispercezione di sé stessi? Ego? Alcool?”.

Andrea Delogu rivela che le coppie non hanno un copione a Temptation Island

La conduttrice di Tim Summer Hits è convinta che non ci siano gli estremi affinché i fidanzati credano realmente all’interesse dimostrato dalle tentatrici nei loro confronti. Il ruolo prevede proprio quello di interagire con i fidanzati che hanno deciso di mettersi in gioco per aiutarli a testare il loro rapporto durante Temptation Island. Ma quando alcuni utenti hanno insinuato che le coppie seguono un copione, Andrea Delogu ha difeso il programma dichiarando di conoscere autori e il funzionamento. La conduttrice ha scritto: “Conosco degli autori. Nessun copione di nessun genere. Pensa che grandi attori sarebbero”. Nel frattempo, c’è grande attesa di vedere la seconda puntata del viaggio dei sentimenti in programma il 4 luglio su Canale 5.