Andrea Delogu chiarisce: "Con Nikita solo amicizia"

Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno finalmente fatto chiarezza sulla natura del loro rapporto. Ospiti a La Volta Buona nella puntata del 23 dicembre, i vincitori di Ballando con le Stelle hanno sment...

Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno finalmente fatto chiarezza sulla natura del loro rapporto. Ospiti a La Volta Buona nella puntata del 23 dicembre, i vincitori di Ballando con le Stelle hanno smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale.

Caterina Balivo ha accolto la coppia vincitrice con entusiasmo, ponendo subito la domanda che tutti gli spettatori si stavano facendo. La risposta è stata inequivocabile: tra i due esiste solo una profonda amicizia.

La battuta su Stefano De Martino

"Abbiamo specificato che tra me e Andrea c'è una bellissima e unica amicizia", ha dichiarato Nikita Perotti durante l'intervista. Nonostante le speranze dei fan che sognavano un amore nato sotto i riflettori del programma di Rai1, la conduttrice ha confermato questa versione.

Non è mancata però una battuta destinata a far discutere. Quando Balivo ha chiesto se Nikita fosse la versione bionda di Stefano De Martino, la Delogu ha risposto con ironia: "Sono tutti e due due bei bocconcini". Una frase che ha strappato sorrisi in studio.

Nel frattempo, alcune immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano la conduttrice mentre si scambia un bacio con un uomo di nome Alessandro Marziali. Lo scatto, finito in copertina, alimenta le voci su una possibile nuova frequentazione sentimentale.

La coppa vinta a Ballando resta comunque un simbolo importante per entrambi, come confermato durante altre apparizioni televisive.