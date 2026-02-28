Andrea Bocelli, la pallonata che lo rese cieco: la malattia dalla nascita e l’incidente decisivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La vita di Andrea Bocelli è stata profondamente segnata da una patologia oculare presente sin dalla nascita: il glaucoma congenito, una malattia rara che colpisce un numero molto limitato di neonati. Nei primi mesi di vita il tenore fu sottoposto a diversi interventi chirurgici nel tentativo di salvaguardare la vista. Nonostante le difficoltà, fino ai 12 anni riuscì a conservare una capacità visiva parziale, distinguendo luci, ombre e contorni.

L’episodio che compromise definitivamente la situazione avvenne durante una partita di calcio. Una violenta pallonata al volto aggravò in modo irreversibile il quadro clinico, portandolo alla perdita totale della vista. Bocelli ha raccontato in più occasioni come quella fase della sua infanzia sia stata complessa, segnata da cure e ospedali, ma anche da una forte determinazione nel non lasciarsi abbattere.

A sei anni fu mandato in collegio per imparare il braille, un passaggio fondamentale verso l’autonomia. La famiglia, e in particolare la nonna, ebbe un ruolo importante nella sua crescita: fu lei a insegnargli a scrivere anche con il metodo tradizionale. Nel tempo, il cantante ha spiegato che la cecità non ha rappresentato soltanto una mancanza, ma una condizione che gli ha permesso di sviluppare una sensibilità più profonda e un modo diverso di percepire il mondo.

Con il passare degli anni, quella che poteva sembrare una limitazione si è trasformata in una forza. La musica è diventata il suo linguaggio privilegiato e lo strumento attraverso cui esprimere emozioni e talento. La sua carriera internazionale dimostra come la determinazione e la passione possano superare anche gli ostacoli più difficili, trasformando una prova personale in un percorso di straordinario successo.