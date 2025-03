[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ancora tensioni nel quartiere Ferrovia: segnalata un’ennesima rissa tra cittadini stranieri

Cresce la preoccupazione tra i residenti del quartiere Ferrovia, teatro di continue situazioni di degrado e violenza. L’ultima segnalazione, pervenuta in privato da un cittadino, riguarda un nuovo episodio di rissa avvenuto tra via Podgora e via Monfalcone. L’episodio ha visto il coinvolgimento di cittadini stranieri e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine, allertate tempestivamente.

Un particolare allarmante è che una residente, trovandosi a passare casualmente nella zona, ha rischiato di essere coinvolta nella colluttazione. Fortunatamente, è riuscita ad allontanarsi senza conseguenze, ma l’episodio sottolinea ancora una volta la situazione di insicurezza che molti cittadini denunciano da tempo.

Un quartiere in difficoltà: i residenti chiedono maggiore sicurezza

I residenti del quartiere Ferrovia lamentano da anni una crescente situazione di degrado e criminalità, con episodi di violenza e risse che si verificano con preoccupante regolarità. La comunità chiede interventi concreti e un maggiore presidio delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della zona. Presidio che negli ultimi giorni, dopo l’assunzione di venti nuovi agenti della Polizia Locale, sembra essere effettivamente migliorato rispetto ai mesi passati.

Come segnalare episodi di degrado e violenza

L’invito per tutti i cittadini è di segnalare in privato qualsiasi episodio sospetto o pericoloso, affinché possa essere trasmesso alle autorità competenti. Allo stesso tempo, si raccomanda di contattare direttamente le forze dell’ordine per garantire un intervento tempestivo.

Per le segnalazioni, è possibile scrivere alla pagina Facebook Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia e inviare comunicazioni anche alla Polizia Municipale di Foggia all’indirizzo polizia.municipale@comune.foggia.it.

L’auspicio è che le istituzioni possano rispondere prontamente alle richieste di aiuto dei residenti, adottando misure efficaci per ristabilire la sicurezza e il decoro urbano in un quartiere sempre più in difficoltà.