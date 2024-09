Anche nel Porto di Manfredonia è emergenza granchi blu

Quella dei granchi blu non è più solo emergenza del nord Adriatico ma da qualche anno lo è divenuta anche nel golfo di Manfredonia e non solo.

I pescatori di Manfredonia, quelli che lavorano con le reti fisse, sono avviliti.

Impiantano le loro reti per ritirarle dopo 24 ore ma a differenza di qualche anno fa quando nelle stesse, fortuna volendo, trovavano impigliati pesci di scoglio, seppie e mazzancolle, di contro, da qualche anno, trovano impigliati nelle maglie, centinaia e centinaia di granchi blu di grosse dimensioni.

Il problema è la loro voracità, come evidenziato da Franco, Michele e Claudio, atteso che gli stessi mangiano di tutto: molluschi, uova di seppie e polpi e pesci di piccola taglia.

Quei pochi pesci che restano impigliati nelle reti vengono martoriati dai famelici granchi. Di questo passo cosa resterà di questa tipologia di pesca?

Il quantitativo di pesce si è ridotto tantissimo per via del granchio blu ed è un grosso problema, perché viene meno o comunque si riduce una fonte di reddito per i pescatori.

L’auspicio dei pescatori è che la politica affronti questa problematica e trovi le soluzioni più adeguate.

Antonio Castriotta