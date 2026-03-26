Anaconda di 5 metri dietro una parete nascosta, trovata in Puglia, il video

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Sannicandro di Bari (Puglia) – I Carabinieri Forestali del Nucleo CITES hanno portato alla luce un vero e proprio rettilario illegale nascosto nel seminterrato di un condominio. Dietro una parete nascosta.

Lo zoo clandestino era abilmente celato dietro una finta parete fittizia. Gli animali sequestrati sono diversi tra gli enormi rettili recuperati spiccano due anaconde verdi lunghe 5 metri (da 60 kg ciascuna), un’anaconda gialla, una boliviana, diversi pitoni birmani, boa costrittori e persino un caimano tenuto all’interno di un congelatore a pozzetto riadattato ad acquario di fortuna. Il proprietario, un pluripregiudicato al momento irreperibile, deteneva gli animali in condizioni igienico-sanitarie incompatibili e senza alcuna autorizzazione o documentazione.

Tutti gli esemplari, potenzialmente molto pericolosi, sono stati posti sotto sequestro e affidati a strutture specializzate.