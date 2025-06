[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Amon torna con il nuovo singolo “T’Apposto”

In uscita domani, Venerdì 6 Giugno, su tutte le piattaforme digitali “T’Apposto”, il nuovo singolo di Amon, artista pugliese classe 2001 già protagonista tra i finalisti dell’ultima edizione di Nuova Scena su Netflix.

Un brano denso, carico di energia e visione, che segna una nuova tappa nel percorso dell’artista, sempre più riconoscibile per identità, scrittura e direzione artistica.

Con un sound maestoso, aperto da trombe solenni che si fondono a un beat moderno e incisivo, “T’Apposto” è un manifesto di orgoglio e di consapevolezza personale. Amon racconta sé stesso senza filtri: il passato complicato, le fondamenta costruite dal basso, i sogni troppo costosi da bambini, la fame che ancora oggi lo spinge a brillare prima che gli altri se ne accorgano.

“Facevo i pezzi in cameretta / ma non avevo una cameretta” – una delle barre più forti e simboliche del brano, capace di restituire in poche parole l’intero background emotivo e sociale dell’artista.

Il titolo “T’Apposto”, tratto da un’espressione popolare del Sud Italia, si trasforma in grido identitario, in messaggio ironico e tagliente rivolto a chi pensa che vada tutto bene anche quando, in realtà, si lotta ogni giorno per rimanere a galla.

Il flow è serrato, i giochi di parole originali, e lo stile di Amon mescola punchline affilate e riflessioni profonde.

“T’Apposto” è anche il secondo brano pubblicato da Amon dopo Nuova Scena e rappresenta una dichiarazione artistica precisa: uno standard da settare, l’ennesima dimostrazione di versatilità.