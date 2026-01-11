Amici 25: scontro furioso tra Zerbi e Pettinelli

Due allievi hanno dovuto lasciare la scuola dopo le sfide domenicali, scatenando reazioni contrastanti. Rudy Zerbi ha attaccato frontalmente Anna Pettinelli per alcune decisioni considerate "incompren...

Due allievi hanno dovuto lasciare la scuola dopo le sfide domenicali, scatenando reazioni contrastanti. Rudy Zerbi ha attaccato frontalmente Anna Pettinelli per alcune decisioni considerate "incomprensibili" dal maestro. "Non puoi continuare a cambiare idea ogni settimana, così rovini il percorso dei ragazzi", avrebbe tuonato Zerbi, scatenando l'immediata reazione della collega che ha risposto a tono difendendo le proprie scelte pedagogiche.

L'intervento di Lorella Cuccarini

Di fronte all'escalation dello scontro, Lorella Cuccarini è dovuta intervenire per riportare la calma. La professoressa di danza e canto ha cercato di mediare tra le due posizioni, sottolineando l'importanza di mantenere un clima costruttivo per gli allievi. La tensione nel talent show riflette la passione che i professori mettono nel loro lavoro, ma rischia di creare un ambiente troppo conflittuale.

Opi e Flavia al centro delle discussioni

Particolare attenzione è stata dedicata ai casi di Opi e Flavia, due allievi che hanno visto cambiare frequentemente le valutazioni sul loro percorso. Rudy Zerbi si è schierato apertamente dalla loro parte, accusando Anna Pettinelli di essere troppo volubile nelle sue decisioni. Gli scontri tra professori sono ormai diventati un elemento caratteristico del programma, ma quest'anno la tensione ha raggiunto livelli mai visti prima, con il rischio di compromettere la serenità degli allievi in gara.