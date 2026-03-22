Amici 25 debutta in calo: gli ascolti del 21 marzo

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Il serale di Amici 25 è tornato in prima serata e, come succede ormai da anni, ha ripreso subito il controllo del sabato sera televisivo. Un appuntamento che non è più soltanto un programma, ma una sorta di rituale collettivo, capace di tenere insieme pubblico giovane e spettatori abituali della generalista. La prima puntata era attesa, quasi inevitabile nel suo successo, e infatti i numeri hanno premiato ancora una volta il talent di Maria De Filippi.

Eppure, fermarsi alla vittoria sarebbe una lettura troppo superficiale. Perché dietro gli ascolti, che restano solidi, si intravede qualcosa di diverso rispetto al passato. Non un crollo, né un segnale allarmante, ma una sfumatura, un leggero cambiamento nel rapporto tra il programma e il suo pubblico.

È proprio in questa differenza sottile che si gioca il senso reale del debutto di Amici 25: non tanto nella conferma della leadership, quanto nel modo in cui questa leadership si sta trasformando.

Tutti gli ascolti: Amici davanti, ma la distanza si accorcia

La prima puntata del serale di Amici 25 trasmessa su Canale 5 ha raccolto 3.295.000 spettatori con il 23,8% di share, confermandosi il programma più visto della serata. Un risultato solido, che però segna un calo rispetto allo scorso anno, quando il debutto aveva superato i 4 milioni.

Su Rai 1, Canzonissima si è fermata poco sotto i 3 milioni di spettatori, con uno share intorno al 17-18%. Numeri che non bastano per vincere, ma che permettono alla rete ammiraglia di restare pienamente in partita, evitando il crollo.

Nel resto della serata, il pubblico si è distribuito in modo piuttosto equilibrato. Su Rai 2, F.B.I. ha raccolto circa 750 mila spettatori, mentre Rai 3 con La pelle del mondo si è avvicinata al milione. Italia 1 ha puntato sull’intrattenimento leggero con Cattivissimo me, fermandosi sotto il milione, mentre Rete 4 con Nati con la camicia ha mantenuto un pubblico stabile intorno agli 800 mila.

Buona tenuta anche per La7 con In altre parole, capace di superare il milione di spettatori, confermandosi una proposta alternativa ma ormai consolidata nel panorama del sabato sera.

Il quadro complessivo è chiaro: Amici resta il punto di riferimento, ma il dominio assoluto sembra lasciare spazio a una competizione più aperta. Il pubblico è sempre più frammentato e ogni programma riesce a ritagliarsi una propria fetta.

Ed è proprio questo il segnale più forte di questi ascolti: non conta solo arrivare primi, ma farlo in un contesto in cui vincere è diventato molto più difficile rispetto a qualche anno fa.