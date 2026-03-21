GF Vip, sondaggi 21/03: rischio eliminazione per due concorrenti

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Il televoto del Grande Fratello Vip entra nel vivo e, a pochi giorni dalla prossima puntata, emergono dati sempre più indicativi sull’esito finale. I sondaggi aggiornati al 21 marzo delineano uno scenario piuttosto chiaro, con alcuni concorrenti nettamente in difficoltà. Il pubblico sembra aver già deciso chi salvare e chi, invece, è vicino all’eliminazione. Ma attenzione: nulla è ancora definitivo.

GF Vip: chi esce secondo i sondaggi aggiornati

Mancano ancora alcune ore alla chiusura del televoto, ma le percentuali emerse nelle ultime rilevazioni raccontano una tendenza abbastanza netta. In testa alle preferenze troviamo Raimondo Todaro, che si conferma tra i concorrenti più apprezzati dal pubblico con circa il 30% dei voti. Subito dietro Francesca Manzini, stabile intorno al 20%, mentre Renato Biancardi e Nicolò Brigante si contendono la fascia centrale con percentuali simili, attorno al 15%.

La situazione cambia radicalmente nella parte bassa della classifica. Lucia Ilardo si ferma intorno al 10%, ma a preoccupare davvero sono Marco Berry e Dario Cassini, rispettivamente con circa il 6% e il 4% delle preferenze.

Proprio questi ultimi due nomi sembrano essere i principali candidati all’eliminazione. I sondaggi parlano chiaro: il distacco rispetto agli altri concorrenti è significativo e, salvo ribaltoni dell’ultimo minuto, uno tra Berry e Cassini potrebbe dover abbandonare definitivamente la Casa.

Va comunque ricordato che si tratta di rilevazioni online non ufficiali, che spesso riescono a intercettare l’orientamento del pubblico ma non sempre coincidono perfettamente con il risultato del televoto reale.

Il contesto di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi è ancora in fase iniziale, ma già si intravedono dinamiche molto chiare. Alcuni concorrenti hanno saputo conquistare il pubblico fin dalle prime puntate, mentre altri faticano a emergere, rischiando così un’uscita prematura.

La prossima diretta, prevista per il 24 marzo in prima serata su Canale 5, sarà decisiva per confermare o smentire queste previsioni. Fino ad allora, tutto può ancora cambiare, ma una cosa è certa: il televoto è più aperto e combattuto che mai.