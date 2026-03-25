Amici 25, Belen Rodriguez ospite del Serale: infortunio per Chiara Bacci, cosa sta succedendo

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Colpo di scena ad Amici 25. Nella seconda puntata del Serale, in onda il 28 marzo, arriverà come ospite speciale Belen Rodriguez. Ma nelle ultime ore l’attenzione del pubblico si è spostata anche su un altro tema: l’infortunio della ballerina Chiara Bacci, che potrebbe non essere presente nella prossima puntata.

Belen Rodriguez ospite del Serale di Amici 25

L’annuncio dell’arrivo di Belen Rodriguez è stato pubblicato direttamente sui canali ufficiali del programma condotto da Maria De Filippi. Dopo una prima puntata ricca di eliminazioni e polemiche, la presenza della showgirl potrebbe dare ancora più visibilità alla seconda serata.

Il legame tra Belen e il talent è ormai storico. Nel 2012 la conduttrice la volle come ospite fissa e proprio dietro le quinte del programma nacque la sua storia d’amore con Stefano De Martino, una delle relazioni più seguite del mondo dello spettacolo italiano.

Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo nella puntata del 28 marzo. Potrebbe partecipare a una prova speciale oppure esibirsi sul palco, come già accaduto in passato. In ogni caso, la sua presenza è già uno dei temi più discussi dai fan del programma.

Infortunio per Chiara Bacci: la ballerina rischia di saltare il Serale?

Oltre all’arrivo dell’ospite speciale, a far parlare è anche la situazione di Chiara Bacci. La ballerina ha infatti pubblicato su Instagram una foto in cui appare con un braccio ingessato, spiegando di aver subito un piccolo incidente. Tuttavia non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura dell’infortunio né sui tempi di recupero.

Considerando che le prove del Serale si svolgono durante la settimana, la sua presenza nella prossima puntata resta in forte dubbio. Non è chiaro se riuscirà a prepararsi in tempo oppure se sarà costretta a saltare il prossimo appuntamento.

Cosa è successo nella prima puntata del Serale

La prima puntata del Serale di Amici 25 è stata particolarmente movimentata. A lasciare il programma sono stati Opi, Michele e Antonio dopo diverse sfide molto combattute. Non sono mancati nemmeno gli scontri tra professori e giurati, che hanno reso la serata ancora più accesa.

Anche la giuria di questa edizione ha attirato molta attenzione: tra i nomi scelti per il Serale ci sono Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus.