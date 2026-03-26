Amici 25, anticipazioni seconda puntata serale 28 marzo 2026: Simone eliminato, chi sono le due cantanti al ballottaggio finale?

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Il serale di Amici 25 entra nel vivo e la seconda puntata del 28 marzo 2026 alza subito il livello della competizione. Dopo una prima puntata che ha portato all’eliminazione di Opi, Michele e Antonio, arrivano altre eliminazioni pesanti tra gli allievi del talent show di Maria De Filippi.

Un ballerino deve abbandonare definitivamente lo studio, mentre due cantanti si contendono la permanenza con il ballottaggio finale.

Di chi si tratta? Scopriamo insieme le prime anticipazioni.

Amici 25, anticipazioni puntata del 28 marzo 2026: Simone fuori dal serale

La seconda puntata del serale di Amici 25 del 28 marzo 2028 parte con momento più intimo, dedicato a Gino Paoli. Subito dopo si entra nella gara vera, tra manche e guanti di sfida che accendono il clima in studio.

Il primo ad essere eliminato è Simone, ballerino della squadra Peparini-Cuccarini.

Durante la serata non mancano i guanti di sfida. Emiliano e Alex si affrontano due volte: prima vince Alex, poi Emiliano si prende la rivincita. Il confronto tra Riccardo e Gard finisce in parità e viene annullato, mentre Nicola ha la meglio su Alessio. Sfide che mostrano bene quanto il livello si stia alzando puntata dopo puntata.

Amici 25 Serale: Valentina e Caterina al ballottaggio finale

Dopo l’eliminazione di Simone dal secondo serale di Amici 25, si passa ad un’altra votazione che decreterà chi dovrà abbandonare il talent show, sempre nella puntata del 28 marzo 2026.

Al ballottaggio finale arrivano due cantanti: Valentina e Caterina. Le due si giocano la permanenza nel programma in un momento decisivo, dove anche i dettagli fanno la differenza.

Nel frattempo Emiliano riesce a salvarsi, grazie a performance più solide rispetto alle settimane precedenti. Si vede una crescita evidente e infatti resta in gara senza passare dall’ultimo scontro decisivo.

Le squadre restano così: nel team Zerbi-Celentano ci sono Elena, Riccardo, Plasma e Caterina per il canto, con Emiliano e Nicola nel ballo. Nella squadra Emanuel Lo-Pettinelli troviamo Gard e Valentina per il canto e Kiara e Alessio nel ballo. Infine, il team Peparini-Cuccarini continua con Angie e Lorenzo nel canto e Alex nel ballo.

Ospiti seconda puntata: tutti i protagonisti in studio

La puntata di Amici 25 del 28 marzo porta anche diversi ospiti, tra musica, spettacolo e momenti più leggeri.

In giuria tornano Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con la presenza di Cristiano Malgioglio. Il ruolo speciale è affidato a Alessandro Cattelan.

Sul palco arrivano i The Kolors che presentano il nuovo singolo “Rolling Stones”. Tra gli ospiti ci sono anche Luca Argentero e Belen Rodriguez.

Spazio anche alle star internazionali: Zendaya e Robert Pattinson arrivano per presentare il film “The Dreama – Un segreto è per sempre”. A completare la serata c’è Francesco Cicchella con un momento comico dedicato a Sal Da Vinci.