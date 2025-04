Amici 2025: eliminazioni, ospiti e anticipazioni della quinta serata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sabato 19 aprile torna l’appuntamento con il serale di Amici 2025, in onda in prima serata su Canale 5. Alla guida, come sempre, Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice dello storico talent show. I dieci allievi rimasti in gara sono pronti a sfidarsi ancora una volta, suddivisi nelle tre squadre capitanate dai professori Zerbi-Celentano, Cuccarini-Emanuel Lo e Pettinelli-Lettieri. Dopo l’eliminazione della cantante Chiamamifaro – uscita la scorsa settimana dalla squadra Zerbi-Celentano – in questa quinta puntata ci saranno ben due allievi costretti a lasciare la scuola. Scopriamo insieme, grazie alle anticipazioni di SuperGuida TV, cosa accadrà nel nuovo appuntamento.

Amici 2025: sfide, eliminazioni e ballottaggio finale puntata 5



Spoiler alert!

Anche questa settimana le tre squadre tornano a darsi battaglia, con i rispettivi coach pronti a tutto per portare i propri allievi alla vittoria. Secondo le anticipazioni, la prima manche ha visto sfidarsi i team Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lettieri. A uscire sconfitti sono stati i ragazzi delle Petti-Letti, con tre allievi finiti al ballottaggio: i cantanti Nicolò e TrigNo e la ballerina Francesca. Sarebbe stata proprio quest’ultima, secondo quanto trapelato, a essere eliminata al termine della prima gara.

Seconda e terza manche: TrigNo e Senza Cri al ballottaggio finale

Nel secondo round della serata, a sfidarsi sono stati nuovamente i ragazzi della squadra Zerbi-Celentano contro quelli guidati da Pettinelli e Lettieri. Anche stavolta, il team di Rudy e Alessandra ha avuto la meglio, condannando alla sconfitta gli avversari. Al ballottaggio sono finiti ancora una volta i cantanti TrigNo e Nicolò. Quest’ultimo, però, è riuscito a salvarsi, mentre TrigNo ha dovuto attendere la terza manche per conoscere il nome del suo sfidante nello scontro finale. Nel terzo e ultimo confronto della serata, il team Zerbi-Cele ha deciso di lanciare la sfida ai Cucca-Lo, ovvero la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Questa volta, a uscire sconfitti sono stati proprio i loro allievi. Al termine della gara, al ballottaggio sono finiti il ballerino Francesco e la cantante Senza Cri. A scegliere il secondo nome per lo scontro finale è stata la giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, che ha optato per Senza Cri. Sarà quindi lei a sfidare TrigNo nel duello decisivo. Tuttavia, il verdetto finale non è stato comunicato in studio: il secondo eliminato verrà annunciato solo in casetta, e il suo nome sarà svelato ufficialmente nel corso della puntata in onda questa sera su Canale 5.

Il guanto di sfida tra i prof e gli ospiti della quinta serata

Tra i momenti più divertenti e attesi del serale di Amici, c’è senza dubbio il guanto di sfida tra i professori, che anche in questa quinta puntata ha regalato al pubblico ironia, leggerezza e colpi di scena. Sul palco si sono esibite le tre coppie di coach: Anna Pettinelli e Deborah Lettieri si sono cimentate in un frizzante Can Can, mentre Alessandra Celentano ha guidato Rudy Zerbi in una comica lezione alla sbarra. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, invece, hanno scelto un mashup dei Boomdabash per la loro performance. Secondo le anticipazioni, ad aggiudicarsi la vittoria del guanto tra i prof sono state proprio le Petti-Letti. Spazio anche alla musica con l’ospite speciale della serata: Giordana Angi, ex concorrente del talent, che tornata sul palco di Amici per presentare il suo nuovo singolo “Strade”. A completare il cast della puntata, ovviamente, la giuria composta da Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio, che hanno ancora una volta valutato le esibizioni e prendere decisioni cruciali per il destino degli allievi.

Il ritorno di Giordana Angi, grande talento nato ad Amici