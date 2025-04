Amici 24: chi è stato eliminato nella quinta puntata del serale?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella quinta puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 19 aprile 2025, si è assistito a una doppia eliminazione che ha suscitato grande attenzione tra i fan del talent show condotto da Maria De Filippi.​ Ricordiamo che l’appuntamento con la quinta puntata di Amici 24 è per domani sera su Canale 5. Andiamo qui di seguito a sciorinare le anticipazioni sulla prossima puntata del talent, esaminando nei dettagli cosa è successo.

Amici 24, prima eliminata: Francesca Bosco

La prima eliminata della serata è stata la ballerina Francesca Bosco, appartenente al team guidato da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Durante la prima manche, la sua squadra ha perso contro il team Zerbi-Celentano, portando tutti i componenti al ballottaggio. Francesca è stata eliminata direttamente, lasciando il programma dopo una performance sulle note de “La cura per me” di Giorgia. Nonostante l’uscita, ha ricevuto due proposte lavorative: una dalla compagnia Budapest Dance e un tour di otto date in Sicilia.

Secondo eliminato: TrigNO

Il secondo eliminato è stato TrigNO, anch’egli del team Pettinelli-Lettieri. Dopo la seconda manche, in cui la sua squadra ha nuovamente perso contro i Zerbi-Celentano, TrigNO è finito al ballottaggio finale insieme a Senza Cri, del team Cuccarini-Lo. Al termine della puntata, la giuria ha deciso di eliminare TrigNO, salvando Senza Cri.

Ospiti della serata

La puntata ha visto la partecipazione della cantautrice Giordana Angi, che si è esibita con il suo nuovo singolo “Strade”. Non erano previsti ospiti comici per questa serata. Con l’eliminazione di Francesca e TrigNO, il team Pettinelli-Lettieri rimane senza concorrenti in gara, mentre la competizione si fa sempre più intensa tra gli altri partecipanti rimasti.