Ambra Angiolini paparazzata con Pico Cibelli: nato un nuovo amore?

Il mondo del gossip è in fermento dopo le immagini che ritraggono Ambra Angiolini insieme a Pico Cibelli durante un evento di Emporio Armani a Milano. I due sono stati fotografati mano nella mano, ali...

Il mondo del gossip è in fermento dopo le immagini che ritraggono Ambra Angiolini insieme a Pico Cibelli durante un evento di Emporio Armani a Milano. I due sono stati fotografati mano nella mano, alimentando le voci su una possibile relazione sentimentale.

L'indiscrezione confermata dalle foto

A Domenica In, poche settimane fa, l'attrice aveva rilasciato dichiarazioni che avevano incuriosito i fan: "Non sono single, sono innamorata. Io sono fidanzata con lui ma lui non sa di stare con me". Oggi il mistero sembra svelato grazie agli scatti che la ritraggono in compagnia del manager musicale durante la serata milanese.

Chi è Pico Cibelli

Figura di primo piano nel panorama musicale italiano, Pico Cibelli è l'attuale presidente di Warner Music Italia. La sua carriera è iniziata nel negozio di dischi di famiglia, il celebre Pico Disco, per poi svilupparsi negli anni Novanta come dj e produttore nella scena dance e house. Successivamente si è spostato verso il management, raggiungendo i vertici dell'industria discografica.

Il passato sentimentale dell'attrice

Dopo la fine della lunga relazione con Francesco Renga, padre dei suoi figli, e la discussa storia con Massimiliano Allegri, Ambra sembra aver ritrovato la serenità accanto al manager. Né i diretti interessati né i rispettivi entourage hanno rilasciato conferme ufficiali, ma le immagini parlano chiaro.