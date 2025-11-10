[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Amazon, cambiano le politiche per i resi di Natale.

uone notizie per gli indecisi del Natale. Cambia la politica dei resi di Amazon e proprio per il periodo natalizio. Cliccando sul sito si legge infatti come – in occasione delle festività del 2025 – la maggior parte degli articoli delle categorie moda e fitness, alimenti e bevande, bellezza e salute, prodotti per animali domestici, giardino e giardinaggio, arredamento e dispositivi Amazon acquistati tra il 1 novembre e il 25 dicembre 2025 possono essere restituiti fino al 31 gennaio 2026 o entro 30 giorni dalla data di consegna (a seconda di quale data sia successiva). Un modo per venire incontro ai clienti in preda ad una crisi di indecisione.

Al di fuori del periodo festivo, il diritto di recesso Amazon segue le regole standard: la legge prevede che ogni acquisto online possa essere restituito entro 14 giorni dalla consegna, mentre Amazon offre per molti articoli la possibilità di restituire i prodotti entro 30 giorni dalla consegna senza doverne giustificare il motivo. Questa finestra temporale estesa permette di cambiare idea con tranquillità, anche dopo pochi giorni dall’acquisto, e rappresenta uno dei vantaggi principali dello shopping online sulla piattaforma.