Amanda Knox a teatro: la satira sulla sua vicenda giudiziaria

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Amanda Knox torna al centro dell’attenzione internazionale, ma questa volta non per un processo. L’ex studentessa americana debutterà dal 7 al 17 agosto al Fringe Festival di Edimburgo con Cartwheel, uno spettacolo autobiografico di stand-up comedy in cui ripercorre gli anni che trascorse in Italia, come detenuta, in seguito all’omicidio di Meredith Kercher. La commedia seguirà tutta la vicenda fino all’assoluzione della Knox.

Il titolo dello spettacolo richiama uno degli episodi più discussi dell’inchiesta: la presunta “capriola” che Knox avrebbe compiuto in questura dopo il delitto, circostanza che lei ha sempre smentito. Nel monologo alterna ironia e riflessioni sulla propria esposizione mediatica, sulla perdita della privacy e sulle conseguenze che quella vicenda ha avuto sulla sua vita, anche oggi che è madre di due figli.

Amanda Knox precisa: “Nessuna battuta su Meredith”

Knox ha precisato che lo spettacolo non contiene battute sull’omicidio di Meredith Kercher. L’umorismo, spiega, riguarda gli stereotipi costruiti attorno alla sua figura e al modo in cui i media l’hanno raccontata. Ha inoltre dichiarato di ricordare Meredith come una giovane brillante e di ritenere che il monologo non manchi di rispetto alla sua memoria.

Le spiegazioni, però, non hanno convinto la famiglia Kercher. Attraverso il legale Francesco Maresca, i familiari della vittima hanno definito l’iniziativa «offensiva» e «deplorevole», sostenendo che ancora una volta l’attenzione pubblica venga concentrata su Amanda Knox anziché sul ricordo di Meredith. Secondo la famiglia, libri, documentari e ora anche uno spettacolo teatrale continuano a riaprire una ferita mai rimarginata.

Dal canto suo, Knox ha affermato di essere disponibile a un confronto con i familiari di Meredith qualora lo desiderassero, ribadendo però il proprio diritto a raccontare l’impatto che quella vicenda ha avuto sulla sua esistenza. Prima del debutto a Edimburgo, Amanda ha rappresentato Cartwheel in piccoli locali dello Stato di Washington, dove il progetto è nato come monologo autobiografico prima di evolversi nell’attuale forma teatrale.

Fonte: Facebook

FONTI:

radiosintony