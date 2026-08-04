Far Away, anticipazioni dal 10 al 14 agosto: decisioni difficili, segreti e nuove tensioni nella famiglia Albora

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La settimana di Far Away, in onda dal 10 al 14 agosto su Canale 5, porta nuovi scossoni nella famiglia Albora e nelle vite di Alya, Cihan e Nare. Le tensioni crescono, le alleanze cambiano e i segreti tornano a galla, mentre Demir affronta un sabotaggio che rischia di far esplodere una guerra interna. La serie turca continua a muoversi tra scelte dolorose, rapporti familiari complicati e rivelazioni che possono cambiare tutto.

Ma cosa spingerà Nare a chiedere il divorzio? Perché Sadakat è così contraria alla decisione di Cihan? E quale verità sconvolgerà Alya?

Nare vuole divorziare, Sadakat si oppone e Cihan scatena un nuovo conflitto

La settimana si apre con una decisione che scuote la famiglia: Nare comunica ai suoi cari di voler divorziare. Una scelta che nasce da un malessere profondo e da una serie di tensioni che la donna non riesce più a sostenere. Sadakat, però, non accetta l’idea. La sua opposizione è immediata e feroce, segno di un legame familiare che lei vuole proteggere a ogni costo, anche quando le scelte degli altri non coincidono con le sue.

Nel frattempo, Cihan decide di cedere alcune terre a Sahin, un gesto che provoca l’ira di Sadakat. La donna non riesce a comprendere la scelta del figlio e teme che questa concessione possa indebolire la famiglia Albora. La tensione cresce, mentre Kadir, Muzaffer e Kaya preparano una trappola per gli uomini di Demir, con l’obiettivo di ricattarlo e costringerlo a rivelare le sue mosse.

Demir scopre il sabotaggio, Ugur rivela la verità e Alya affronta il suo passato

Il piano contro Demir non tarda a mostrare i suoi effetti. L’uomo scopre che gli Albora hanno sostituito il carico di droga con farina, un sabotaggio che lo manda su tutte le furie. La scoperta apre una nuova fase di scontro, perché Demir non è disposto a lasciar correre e promette di reagire con durezza.

Parallelamente, Ugur chiede ad Alya un incontro. La conversazione si rivela decisiva: l’uomo le confessa che il vero padre di Boran è Ecmel, una verità che Alya non si aspettava e che rischia di cambiare il suo rapporto con Cihan e con la famiglia Albora.

La tensione emotiva cresce quando Alya affronta sua madre Fikriye. Le due litigano, e Alya chiede a Cihan di mandarla via il prima possibile. Poco dopo, Alya trova il coraggio di raccontare a Cihan il suo passato, spiegandogli le ragioni della profonda ostilità verso la madre. È un momento di grande vulnerabilità che avvicina i due e mostra quanto Alya abbia sofferto.

Cihan affronta Fikriye, ma la verità della donna cambia tutto a Far Away

Dopo le parole di Alya, Cihan decide di parlare con Fikriye. L’uomo prova a convincerla ad andarsene, arrivando persino a offrirle dei soldi pur di allontanarla dalla vita di Alya. La risposta della donna, però, spiazza tutti: Fikriye rifiuta e confessa di essere malata, sostenendo di avere poco tempo da vivere.

La rivelazione apre un nuovo capitolo nella storia, perché costringe Cihan e Alya a confrontarsi con una verità che non avevano previsto. La settimana si chiude così con un intreccio di emozioni, segreti e scelte difficili che preparano nuovi colpi di scena per gli episodi successivi.