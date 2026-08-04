My Sweet Lie, anticipazioni dal 10 al 14 agosto: Suna sempre più vicina a Nejat e Kayra teme di perdere la sua famiglia

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La settimana di My Sweet Lie, in onda dal 10 al 14 agosto su Canale 5, porta nuovi momenti di dolcezza, tensioni e scoperte che avvicinano sempre di più Suna e Nejat. Kayra continua a essere il cuore emotivo della storia, mentre Hande, Serkan e Tahsin muovono le loro pedine in un intreccio che si complica giorno dopo giorno. La serie turca prosegue con un ritmo leggero ma ricco di emozioni, tra segreti, piccoli guai e sentimenti che iniziano a emergere.

Ma cosa succederà tra Suna e Nejat? Perché Kayra è così spaventata? E quale verità dovrà affrontare Suna?

Suna accompagna Kayra e finisce sulla barca di Nejat: un invito inatteso a My Sweet Lie

La settimana si apre con una scelta impulsiva di Suna: la ragazza ruba l’auto di Hayri per accompagnare Kayra al centro estivo. Durante il tragitto, la bambina le confessa di voler passare più tempo con lei, segno di un legame che cresce giorno dopo giorno. Kayra, con la sua spontaneità, riesce persino a far invitare Suna sulla barca di Nejat. L’uomo, pur facendo buon viso a cattivo gioco, le chiede di approfittare dell’occasione per badare alla bambina.

È un momento che avvicina i tre personaggi e che mostra quanto Kayra veda in Suna una figura rassicurante, quasi materna. Nejat, pur mantenendo il suo carattere riservato, comincia a lasciarsi andare a una complicità che non riesce più a nascondere.

Serkan offre un passaggio a Suna, mentre lei e Nejat lavorano insieme tutta la notte

Parallelamente, Serkan ha un importante convegno al Grand Hotel di Levent insieme a Nejat, Hande e un partner italiano, Roberto. L’uomo offre un passaggio a Suna, creando un nuovo momento di vicinanza che non passa inosservato. La giornata si trasforma presto in una notte di lavoro: Suna e Nejat restano insieme per preparare una presentazione, condividendo ore di concentrazione, sorrisi e piccoli momenti che li avvicinano sempre di più.

Intanto, Hande scopre i vestiti rovinati nel bagagliaio della sua auto. La donna non immagina che dietro quel disastro ci sia Kayra, spaventata all’idea di perdere la sua famiglia. Nejat capisce subito la verità e cerca di parlarne con Suna, ma senza riuscirci. La bambina ha agito per paura, convinta che ogni cambiamento possa portarla lontano da chi ama.

Kayra combina un guaio, Nejat cerca Suna e Tahsin restituisce il denaro sottratto

La settimana si chiude con un intreccio di emozioni. Nejat scopre che Kayra ha imbrattato l’auto di Hande per paura di perdere la sua famiglia. La bambina vive un conflitto profondo, divisa tra il desiderio di vedere Suna accanto a suo padre e la paura che tutto possa cambiare troppo in fretta.

Nejat prova a parlarne con Suna, ma la ragazza è travolta da un’altra questione: Tahsin le restituisce il denaro sottratto, costringendola ad affrontare una verità che aveva cercato di ignorare. Il confronto tra i due è intenso e segna un passaggio importante nella crescita di Suna, che comincia a prendere posizione e a difendere ciò che ritiene giusto.

Le puntate dal 10 al 14 agosto preparano così nuovi momenti di dolcezza, tensione e complicità, con Suna e Nejat sempre più vicini e Kayra al centro di una storia che continua a emozionare.