Storie al bivio di sera, anticipazioni del 4 agosto: Alba Parietti apre la puntata da Monica Setta

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Martedì 4 agosto, alle 22.50 su Rai 2, torna Storie al bivio di sera, il programma di Monica Setta che porta in prima serata racconti personali, scelte difficili e momenti che hanno segnato la vita dei protagonisti. La nuova puntata mette al centro due volti amatissimi della televisione italiana, Alba Parietti ed Emanuela Folliero, pronte a ripercorrere le tappe più intense della loro carriera e della loro storia privata. Accanto alle interviste, la serata si apre anche all’attualità, alla politica e al mondo del lavoro, con ospiti istituzionali e testimonianze che ampliano il racconto.

Ma quali momenti ripercorrerà Alba Parietti? Che storia personale racconterà Emanuela Folliero? E quali temi porteranno in studio gli ospiti della parte dedicata all’attualità?

Alba Parietti protagonista della puntata: il racconto tra carriera, scelte e vita privata

La puntata del 4 agosto si apre con Alba Parietti, prima protagonista chiamata da Monica Setta a rivivere i momenti più significativi del suo percorso. La conduttrice e opinionista, da sempre figura centrale nel panorama televisivo italiano, ripercorre gli anni della sua carriera, le scelte che l’hanno portata a reinventarsi più volte e gli episodi personali che hanno segnato la sua vita. Il racconto si muove tra successi, cambi di direzione, momenti di forza e fragilità, in un dialogo che punta a mostrare la donna oltre il personaggio pubblico.

Monica Setta guida l’intervista con il suo stile diretto e empatico, creando un clima che permette ad Alba di aprirsi e di condividere emozioni e riflessioni che il pubblico non ha sempre avuto modo di ascoltare. La presenza di Parietti inaugura così una puntata che alterna confessioni, ricordi e nuove prospettive.

Emanuela Folliero si racconta: una storia professionale e personale fatta di scelte decisive

Dopo Alba Parietti, la serata prosegue con Emanuela Folliero, volto storico della televisione italiana e protagonista di un’intervista dedicata al suo percorso professionale e alla sua storia personale. La conduttrice ripercorre gli anni trascorsi sul piccolo schermo, le opportunità che hanno definito la sua carriera e le scelte che l’hanno portata a costruire un’identità televisiva riconoscibile e amata dal pubblico.

Il racconto si intreccia con momenti privati, decisioni difficili e passaggi che hanno segnato la sua vita fuori dai riflettori. Monica Setta accompagna la Folliero in un viaggio che alterna ricordi, emozioni e riflessioni, offrendo al pubblico un ritratto sincero e coinvolgente.

A scandire la serata, come sempre, le esibizioni musicali del trio Le Appassionante, che aggiungono atmosfera e ritmo al racconto.

Attualità, politica e lavoro a Storie al Bivio di sera: Matilde Siracusano, Francesco Rocca e Maurizio Landini in studio

La puntata non si limita alle storie personali. Storie al bivio di sera apre una finestra sull’attualità con tre ospiti che portano in studio temi politici, sociali e legati al mondo del lavoro. La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Matilde Siracusano interviene con un racconto che unisce vita istituzionale e scelte personali. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca porta la sua esperienza amministrativa e le sfide del territorio. Infine, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini affronta le questioni legate al lavoro, ai diritti e alle trasformazioni che stanno attraversando il Paese.

La presenza di figure così diverse arricchisce la puntata, creando un equilibrio tra storie intime e temi di interesse pubblico. Il risultato è una serata che alterna emozioni, riflessioni e attualità, confermando il format come uno dei più versatili della programmazione estiva di Rai 2.