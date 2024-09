Amadeus scegli i 15 cantanti del suo nuovo programma stile Sanremo, c’è anche un cantante foggiano

Amadeus come è risaputo, im questa stagione televisiva ha lasciato la Rai per passare al Nove. Sarà impegnato in diversi nuovi progetti, il primo sarà registrato il prossimo Martedì 17 settembre presso l’Allianz Cloud di Milano. Il primo dei nuovi progetti televisivi dell’ex conduttore di Affari tuoi sarà il Suzuki Music Party, una serata evento condotta da Amadeus, che andrà in onda domenica 22 settembre in prima serata sul Nove. I biglietti sono disponibili in prevendita da oggi, lunedì 2 settembre, nel circuito TicketOne.

Lo show, è un format che si ispira palesemente al Festival di Sanremo, sul palco il conduttore siciliano ospiterà 15 artisti importanti italiani che presenteranno delle nuove canzoni, degli inediti. I 15 cantanti canteranno anche le loro hit conosciute. Sul palco accanto ad Amadeus troveremo l’attrice romana Ilenia Pastorelli.

Suzuki Music Party 2024 scelto il cast

Ecco i 15 cantanti scelti dall’ex conduttore di Affari tuoi (ora condotto da Stefano de Martino). Il presentatore non potendo contare sui TG della concorrenza, come faceva una volta con il suo Sanremo dei successi, ha deciso di usare il suo canale social, e ha scelto: Anna Pepe, Tananai, Lazza, Fiorella Mannoia, Emma, Emis Killa, Massimo Pericolo, Ornella Vanoni, Achille Lauro, Baby Gang, Simba La Rue, Francesca Michielin, Fudasca, Mecna, La Rappresentante di Lista, Clara, Tredici Pietro, Paola & Chiara, BigMama, Benji e Fede.

Amadeus sceglie il cantante foggiano Mecna

Nel cast anche un artista foggiano, MECNA, pseudonimo di Corrado Grilli, è nato a San Giovanni Rotondo ma ha vissuto a Foggia. È un rapper molto conosciuto tra i giovani. Tra i suoi successi “La piu bella” con Coco, “31/08”, “Tutto ok” con Frah Quintale, “Tu ed io” e tante altre. Nella sua carriera ha avuto tantissime collaborazioni importanti. Il suzuki music party potrà essere una nuova importante opportunitá.

Ecco l’annuncio dei 15 cantanti scelti: