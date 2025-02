[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Allerta per polmoniti in Italia

Un’ondata di polmoniti si sta abbattendo in queste settimane su Milano, la Lombardia e tutto il Paese. Come riportato dal Corriere della Sera, si tratta o di infezioni respiratorie direttamente sostenute dal virus influenzale (quest’anno particolarmente aggressivo) o, più frequentemente, di infezioni batteriche sovrapposte e favorite da un ingresso virale anche di altri agenti come, ad esempio, i metapneumovirus o lo stesso Covid.

I Pronto soccorso stanno facendo fatica a reggere l’onda d’urto, mentre i reparti di medicina e di pneumologia sono pieni di pazienti, spesso anziani con plurimi problemi di salute che vengono ricoverati per insufficienza respiratoria secondaria a queste forme polmonari. Molti casi potrebbero essere gestiti a domicilio ma il territorio non è ancora adeguatamente organizzato e il risultato si vede.