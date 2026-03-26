Meteo
Allerta meteo gialla per tutta la giornata di domani
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Allerta meteo gialla per tutta la giornata di domani
Evento previsto
Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , forti raffiche di vento, locali grandinate ed
attività elettrica.
Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali; mareggiate lungo le coste esposte.
Allerta meteo gialla
Validità: dalle ore 00:00 del 27.03.2026 per le successive 20 ore