Meteo

Allerta meteo gialla per tutta la giornata di domani

Redazione26 Marzo 2026
trees with wind photo
Photo by Khamkéo on Unsplash
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Allerta meteo gialla per tutta la giornata di domani

Evento previsto
Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , forti raffiche di vento, locali grandinate ed
attività elettrica.

Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali; mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta meteo gialla

Validità: dalle ore 00:00 del 27.03.2026 per le successive 20 ore

Redazione26 Marzo 2026
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