Allarme banconote macchiate in provincia di Foggia, “non le accettate e segnalate”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In Puglia si sta diffondendo un fenomeno che sta destando forte preoccupazione tra banche e operatori economici: quello delle cosiddette “banconote macchiate”. Si tratta di denaro alterato da macchie d’inchiostro, spesso conseguenza di furti o assalti ai bancomat.

I casi segnalati non sono più isolati nella BAT ed in Capitanata…

Arrestate per riciclaggio tre persone che le adoperavano ai caselli autostradali.

A fronte di un pedaggio di importo basso veniva introdotta una banconota da 20 o 50 euro in modo che il resto emesso dalla cassa automatica era riutilizzabile agevolmente.