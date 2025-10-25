Attualità Capitanata

Allarme banconote macchiate in provincia di Foggia, “non le accettate e segnalate”

Redazione25 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In Puglia si sta diffondendo un fenomeno che sta destando forte preoccupazione tra banche e operatori economici: quello delle cosiddette “banconote macchiate”. Si tratta di denaro alterato da macchie d’inchiostro, spesso conseguenza di furti o assalti ai bancomat.
I casi segnalati non sono più isolati nella BAT ed in Capitanata…
Arrestate per riciclaggio tre persone che le adoperavano ai caselli autostradali.
A fronte di un pedaggio di importo basso veniva introdotta una banconota da 20 o 50 euro in modo che il resto emesso dalla cassa automatica era riutilizzabile agevolmente.

Redazione25 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©