Alfonso Signorini pazzo di Helena Prestes e Javier Martinez: dedica social dopo l’incontro a Capri

Helena Prestes e Javier Martinez si trovano in questo momento a Capri per alcuni impegni di lavoro. La coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello sta prendendo parte alla nuova edizione di Vip Champions insieme a tanti volti del mondo dello spettacolo. All’evento infatti stanno partecipando anche Lorenzo Spolverato, Simona Tagli, Anna Pettinelli, Belen Rodriguez e Alfonso Signorini. Proprio quest’ultimo ha scatenato i fan degli Helevier pubblicando una foto nel suo profilo Instagram. Il conduttore ha postato nelle sue stories il suo incontro con Helena Prestes e Javier Martinez con la seguente didascalia: “Capri in love“. Alfonso Signorini ha ritrovato la coppia che ha visto nascere all’interno della sua edizione del Grande Fratello.

Alfonso Signorini è un fan di Helena Prestes e Javier Martinez

Alfonso Signorini ha ritrovato Helena Prestes e Javier Martinez in occasione di Vip Champions, un evento che si tiene a Capri ogni anno. Il conduttore ha dimostrato di apprezzare particolarmente la coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi. In una vecchia intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l’uomo aveva dichiarato sugli Helevier: “Da questa edizione del Grande Fratello mi sono portato a casa la bellezza dell’amore che può arrivare quando meno te lo aspetti, trasformandoti la vita. Come è accaduto a Helena“. In quell’occasione, Signorini aveva raccontato “Al provino era triste e una settimana prima di iniziare il programma voleva rinunciare. Non aveva elaborato il lutto dell’abbandono… E invece guarda come è andata a finire“, facendo riferimento alla storia con Javier.