Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi: “Decisione presa da tempo, senza legami con il caso Corona”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Con una lettera ai lettori, Alfonso Signorini annuncia il suo addio al settimanale Chi, che ha guidato per quasi vent’anni, sottolineando che la scelta non è collegata alle recenti vicende giudiziarie: “La decisione è stata presa nel 2023”. Poco dopo, Mondadori ha pubblicato una nota ufficiale: “Accogliamo con dispiacere la sua volontà di lasciare la direzione”.

La lettera di addio

“Care lettrici, cari lettori, vi saluto”. Con queste parole si apre il messaggio di Signorini, in cui spiega che la decisione di dimettersi è stata concordata già l’anno scorso con la casa editrice e non ha alcun legame con i recenti scandali che lo hanno coinvolto. La notizia arriva nello stesso giorno in cui Fabrizio Corona ha annunciato la pubblicazione di una nuova puntata del suo format Falsissimo.

Nella lettera, Signorini racconta di aver maturato la scelta di lasciare la direzione del settimanale: “Lo scorso ottobre ho deciso insieme all’Azienda che era il momento di lasciare anche la direzione editoriale di Chi”. A spiegazione della decisione aggiunge: “Ho iniziato a percepire che il lavoro, ciò per cui fino ad allora avevo vissuto, non fosse più centrale nella mia vita. La pandemia aveva cambiato le mie abitudini e reso più difficile mantenere entusiasmo e sorrisi”. Rassicura inoltre che la vicenda Corona “non ha influito minimamente su una scelta già ponderata da anni”.

Il comunicato di Mondadori

Pochi minuti dopo, il gruppo editoriale ha diffuso una nota ufficiale: “Con Alfonso Signorini abbiamo scritto insieme una pagina di storia di Chi lunga trent’anni. Con il suo sguardo ironico e attento, ha trasformato il settimanale nello specchio della società italiana, raccontando la realtà con uno stile unico, autorevole ma leggero”.

Mondadori ringrazia Signorini per la sua capacità di instaurare un legame autentico con i lettori, per l’impegno giornalistico e per aver interpretato le emozioni dei personaggi pubblici più amati. La casa editrice conclude: “Prendiamo atto con dispiacere della sua decisione di lasciare la direzione editoriale e gli auguriamo di affrontare con curiosità e passione le nuove sfide che lo attendono”.

Nessun legame con il caso Corona

L’addio di Signorini arriva in un momento in cui la vicenda Corona aveva scosso il mondo dei media, portando all’autosospensione del conduttore dalla conduzione del Grande Fratello Vip e da altri impegni televisivi. Intanto, nella serata del 2 marzo, Corona ha annunciato una nuova puntata di Falsissimo, dedicata a tematiche simili a quelle già trattate in passato.