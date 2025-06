Alfonso Signorini fa un annuncio sul Grande Fratello e su Helena Prestes e Javier Martinez…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alfonso Signorini è attualmente in vacanza prima di tornare a settembre con la nuova edizione del Grande Fratello. Il conduttore tornerà a presentare il reality show dopo che alcune voci lo volevano verso nuovi lidi. In queste ultime ore, l’uomo è tornato a far notizia per aver aperto un box di domande sul suo profilo Instagram dove ha risposto ad alcune curiosità dei fan. Alfonso Signorini ha parlato del Grande Fratello, rivelano che non durerà 9 mesi come era stato anticipato da alcuni portali in rete. Il conduttore infatti è apparso d’accordo con un utente, il quale gli ha scritto che il reality show dovrebbe durare fino a tre mesi. L’uomo ha poi parlato di Helena Prestes e Javier Martinez, al centro del gossip per colpa delle dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei.

Alfonso Signorini ed il commento su Helena Prestes e Javier Martinez

Un utente ha chiesto ad Alfonso Signorini cosa pensasse di Helena Prestes e Javier Martinez. Di qui, è arrivata la risposta del conduttore del Grande Fratello: “Penso che una storia, qualsiasi storia debba essere vissuta nella vita reale e non sui social.” L’uomo sembra aver voluto prendere le difese degli Helevier e la loro scelta di rimanere lontani dai social in questo ultimo periodo. Proprio il conduttore aveva incontrato Helena Prestes e Javier Martinez a Capri dove avevano preso parte all’ultima edizione di Vip Champions. In quell’occasione, l’uomo aveva postato una foto del loro incontro nelle sue stories di Instagram con la seguente didascalia: “Capri in love.”