Alfonso D’Apice punge Javier Martinez e Helena Prestes? “Forse tra di loro non va bene”

Alfonso D’Apice è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il concorrente napoletano si è messo in luce per la sua storia d’amore con Chiara Cainelli, che aveva avuto un breve flirt con Javier Martinez all’interno della casa più spiata d’Italia. Proprio il giovane ha fatto una breve diretta sul suo profilo Instagram dove è sembrato togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di alcune coppie nate all’interno del Grande Fratello. Alfonso D’Apice parlando di Javier Martinez e Helena Prestes sui quali aveva mostrato dei dubbi sulla veridicità della loro storia d’amore ha dichiarato le seguenti parole: “io sono contento per loro, il programma è finito spero si sposino e che facciano anche figli…”. Il napoletano aveva instaurato un rapporto stretto con il pallavolista argentino all’interno del programma, che è andato a scemare in seguito ad alcune critiche di lui verso Helena Prestes.

Alfonso D’Apice lancia una frecciatina contro Helena Prestes e Javier Martinez?

Sempre nella diretta Instagram, Alfonso D’Apice ha lanciato una frecciatina nei confronti delle coppie nate al Grande Fratello come quelle formate da Helena Prestes e Javier Martinez, Maria Vittoria e Tommaso e Federica e Stefano. Il napoletano ha dichiarato col suo fare pungente: “Io e Chiara stiamo benissimo, non abbiamo bisogno di fare storie, TikTok. Credo che chi faccia il contrario… forse tra di loro non va bene.“ Neanche a dirlo, l’uscita del fidanzato di Chiara Cainelli ha scatenato le critiche dei fan degli Helevier e Tommavi. Un utente ha scritto: “questo personaggio è l’assurdo in persona e’ convinto di essere il detentore della verità assoluta, tra ignoranza e arroganza ha toccato e continuerà a toccare livelli molto imbarazzanti“