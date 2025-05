Alfonso D’Apice e l’amicizia con Javier Martinez: ecco in che rapporti sono rimasti dopo il Grande Fratello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alfonso D’Apice è stato tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il concorrente si è messo in mostra per la sua storia d’amore con Chiara Cainelli e per la sua amicizia con Javier Martinez. Proprio ieri 14 maggio, uomo ha fatto una diretta su Tiktok, svelando in che rapporti è rimasto con alcuni concorrenti della casa più spiata d’Italia. Alfonso D’Apice ha iniziato parlando di Zeudi Di Palma, rivelando in questo modo: “io sono rimasto che Zeudi era una mia amica, se è successo qualcosa non lo so neanche, ci siamo visti e l’ho invitata al compleanno di Chiara dove ha declinato per impegni lavorativi e le avevo scritto “tranquilla amo poi ti organizzi con lei, vi vedete”. L’uomo ha parlato anche di Shaila Gatta, ammettendo di averla vista in più di un’occasione per darle affetto perché stava male per tutti gli insulti ricevuti dopo l’esperienza televisiva.

Alfonso D’Apice non si sente più con Javier Martinez dopo il Grande Fratello

Nel corso di una diretta Tiktok, Alfonso D’Apice ha concluso, parlando di Javier Martinez, con il quale aveva instaurato una forte amicizia all’interno della casa del Grande Fratello. Un rapporto che sembrava avere un prosieguo anche fuori dal contesto televisivo ma così non è stato. Il fidanzato di Chiara Cainelli ha ammesso che col pallavolista argentino non si sono più sentiti da quando sono usciti dal Grande Fratello. Nonostante questo, l’uomo ha spiegato di seguire le sue stories su Instagram, tanto da aver notato che si trovava fuori Italia insieme alla compagna Helena Prestes. Alfonso D’Apice ha concluso ammettendo di non aver contattato Javier Martinez perché non voleva disturbarlo visto che si trovava in vacanza.