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Alex Britti live a Orta Nova!

Il 14 giugno 2026 Alex Britti arriva a Orta Nova per una serata all’insegna della grande musica italiana dal vivo.

📍 Via Stornara – Orta Nova (FG)

📅 14 giugno 2026

🎟️ Ingresso gratuito

Tra blues, funk e pop, l’artista romano porterà sul palco tutta la sua energia e i brani che hanno segnato intere generazioni, in uno show coinvolgente dove protagonista assoluta sarà, come sempre, la sua inseparabile chitarra.