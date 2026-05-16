Eventi Capitanata
Alex Britti live a Orta Nova!
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Alex Britti live a Orta Nova!
Il 14 giugno 2026 Alex Britti arriva a Orta Nova per una serata all’insegna della grande musica italiana dal vivo.
📍 Via Stornara – Orta Nova (FG)
📅 14 giugno 2026
🎟️ Ingresso gratuito
Tra blues, funk e pop, l’artista romano porterà sul palco tutta la sua energia e i brani che hanno segnato intere generazioni, in uno show coinvolgente dove protagonista assoluta sarà, come sempre, la sua inseparabile chitarra.