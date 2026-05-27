Alessio Tacchinardi a Manfredonia
⚽ ALESSIO TACCHINARDI ARRIVA A MANFREDONIA ✨
Radio Manfredonia Centro è lieta di condividere un evento esclusivo organizzato dal Juventus Official Fan Club Manfredonia con la presenza di un grande protagonista del calcio italiano:
🔥 Alessio Tacchinardi 🔥
Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento, della passione e della solidarietà, tra racconti, foto, autografi e momenti da vivere insieme.
✨ Nel corso dell’evento sarà possibile incontrare Alessio Tacchinardi, scattare foto ricordo e ricevere autografi.
🍽️ A seguire, cena esclusiva presso Tenuta Santa Lucia con la partecipazione speciale di Alessio Tacchinardi.
📅 18 Giugno 2026
🕣 Ore 20:30
📍 Tenuta Santa Lucia – San Giovanni Rotondo
🎟️ Ticket disponibili presso:
📍 New Bar Europa – Via Tribuna
📍 Mamma Gaetana – Via Barletta
📍 Bar Funki – Via G. Vittorio
📞 Info e prenotazioni:
347 5660103
🎧 Un appuntamento speciale per tutti gli appassionati di calcio e sport