[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alessio e Sonia, da Foggia a Temptation Island

C’è anche una coppia di Foggia tra i partecipanti alla prossima edizione di Temptation Island, il reality sulla vita di coppia condotto da Fabrizio Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi c’è già, giovedì 3 luglio, e le presentazioni delle coppie della 14ª edizione sono iniziate oggi, mercoledì 11 giugno, con Alessio e Sonia M.

LA PRIMA COPPIA DI TEMPTATION ISLAND E’ DI FOGGIA

La prima coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island è quella composta da Alessio e Sonia M., due avvocati di 39 e 48 anni che da tempo non stanno vivendo una fase serena nella loro relazione. A rivolgersi alla redazione del programma è stato lui: “Ho scritto io a Temptation perché il nostro rapporto è turbolento e quindi io mi vivo le nostre giornate con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire”

Queste, invece, le parole di Sonia: “Sinceramente, avrei forse dovuto scrivere io al programma perché nell’arco degli ultimi due anni ho notato da parte sua un allontanamento e una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei miei confronti”

“Io ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni concretamente, perché lo ho aiutato quando è diventato avvocato. Purtroppo io ho già subito in passato una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e oggi non voglio più sbagliare”, ha concluso l’avvocato di Foggia Sonia.

Leggi anche: Alessio e Sonia sono la prima coppia di Temptation Island: “Ho notato un allontanamento”