Alessandro Basciano: le vessazioni subite da Sophie Codegoni

L’improvviso arresto di Alessandro Basciano ha scosso il mondo del gossip e dello spettacolo italiano. Il personaggio televisivo avrebbe stalkerato la sua ex, Sophie Codegoni, con ogni mezzo. Pedinamenti, minacce, aggressioni; un’ossessione, quella del deejay reso famoso dal Grande Fratello, che si manifestava anche tramite “50/60 chiamate al giorno”. Le vessazioni sull’influencer da 1,2 milioni di follower si sarebbero perpetuate da luglio 2023 a novembre 2024. A denunciare il tutto è stata la stessa Codegoni lo scorso dicembre.

Alessandro Basciano ha causato problemi di salute a Sophie

Dopo la nascita della loro bambina, i comportamenti persecutori di Alessandro Basciano hanno avuto inizio, intensificandosi progressivamente nei mesi successivi. Questa situazione ha avuto un impatto significativo sulla salute di Sophie Codegoni, obbligandola ad apportare modifiche alle sue abitudini quotidiane per far fronte al disagio. Nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Anna Magelli si parla di “motivi futili e di gelosia”. Gli stessi che hanno portato il 35enne ad aggredire il manager della sua ex o ad avere comportamenti violenti durante la Fashion Week di Milano mentre veniva “strattonata per il vestito e colpita ripetutamente” sulle gambe. Un episodio, questo, che ha impedito all’influencer di concludere un accordo con un brand.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sorridenti