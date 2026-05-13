Alessio Rubeca dice la sua dopo la rottura con Sara Gaudenzi

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Continua a far discutere la fine della relazione tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, una delle coppie più seguite dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Dopo giorni di indiscrezioni, accuse social e frecciatine reciproche, l’ex corteggiatore ha deciso di intervenire pubblicamente raccontando la sua versione dei fatti e pubblicando anche un messaggio WhatsApp attribuito all’ex tronista.

Alessio Rubeca: l’intervento dopo la rottura con Sara

La crisi tra i due era esplosa nelle scorse ore, quando Sara Gaudenzi aveva lasciato intendere sui social che qualcosa si fosse definitivamente rotto nella relazione. Una frase pubblicata su Instagram aveva immediatamente acceso il gossip: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Parole che molti fan del dating show hanno interpretato come un riferimento a un presunto tradimento di Alessio Rubeca.

Come ricorda Coming Soon, successivamente, la stessa Sara aveva raccontato alcuni retroscena, spiegando che Alessio sarebbe sparito per diversi giorni dopo una lite, lasciandola sola in un momento molto delicato della loro storia. L’ex tronista ha dichiarato di sentirsi profondamente ferita e di non sapere ancora se ci sia stato realmente un tradimento.

A quel punto è arrivata la replica di Alessio Rubeca, che ha negato categoricamente ogni accusa. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato di aver semplicemente trascorso alcuni giorni con amici e ha sostenuto che la relazione fosse già in crisi da tempo. Ma il gesto che ha fatto maggiormente discutere è stata la pubblicazione di un presunto messaggio WhatsApp inviato da Sara Gaudenzi.

Nel messaggio condiviso sui social comparirebbe una frase molto dura: “Fosse l’ultima cosa che faccio in questa vita… ma me la paghi”. Una pubblicazione che ha inevitabilmente alimentato nuove polemiche tra i fan della coppia e del programma di Maria De Filippi.

Nel frattempo, i due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social e Alessio avrebbe anche eliminato diverse foto con Sara dal proprio profilo Instagram. Segnali che sembrano confermare una rottura ormai definitiva, nonostante i tanti sostenitori della coppia sperino ancora in un riavvicinamento.

La vicenda continua comunque a monopolizzare l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne, con i social letteralmente divisi tra chi sostiene Sara Gaudenzi e chi invece crede alla versione fornita da Alessio Rubeca.