Alberto Angela come Amadeus? L'affermazione shock sulla Rai

Alberto Angela ha sorpreso tutti con dichiarazioni sul suo futuro professionale che hanno fatto discutere. Il celebre divulgatore scientifico, figlio del compianto Piero Angela, ha parlato apertamente...

Alberto Angela ha sorpreso tutti con dichiarazioni sul suo futuro professionale che hanno fatto discutere. Il celebre divulgatore scientifico, figlio del compianto Piero Angela, ha parlato apertamente della possibilità di lasciare la Rai, l'emittente che lo ha visto crescere e consacrarsi come volto della cultura televisiva italiana.

Il contratto in scadenza

"Non nascerò e morirò in Rai", ha dichiarato Angela in un'intervista che ha fatto il giro del web. Una frase che apre scenari inediti per uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano, le cui trasmissioni come Ulisse e Stanotte rappresentano veri e propri eventi televisivi capaci di battere fiction e reality show.

Il contratto biennale del conduttore è in scadenza e le trattative per il rinnovo sono ancora in corso. Angela non ha nascosto di voler valutare tutte le opzioni, compresa la possibilità di portare il suo stile divulgativo su altre canzoni piattaforme. La Rai dovrà fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita per trattenere uno dei suoi talenti più preziosi, capace di unire cultura e intrattenimento con risultati straordinari. Dopo queste affermazioni non si può non pensare a ciò che è successo ad Amadeus, che ha abbandonato la Rai per il canale NOVE. Un passaggio che, finora, si sta rivelando tutt'altro che un successo visti i bassi ascolti dei suoi programmi.