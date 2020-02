Prima di contare i danni del forte vento a Manfredonia, parte da Facebook la protesta dei genitori degli alunni contro l’Amministrazione Comunale, rea, secondo gli stessi, di non aver emanato alcuna ordinanza e di non aver chiuso le scuole, come fatto poco fa dal Comune di Monte Sant’Angelo.

Il nostro invito è quello di uscire di casa solo se necessario nelle prossime 24 ore, prima che là situazioni torni alla normalità.