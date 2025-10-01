Alba Parietti torna a parlare della lite con Lucarelli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alba Parietti torna a parlare della storica lite con Selvaggia Lucarelli nel salotto di La Volta Buona, su Caterina Balivo. L’opinionista, senza mezzi termini, ha rivendicato la sua posizione: “Non ci siamo chiarite io e Selvaggia. Le riconosco un sacco di qualità: è una bravissima giornalista, ha una dialettica straordinaria, è una bella donna, sa stare in video e se fossi un conduttore la prenderei. Ma non potrebbe mai essere mia amica”.

Le battaglie legali della Parietti

Parietti ha ripercorso le lunghe battaglie legali che hanno caratterizzato il loro rapporto, ricordando episodi che l’hanno vista protagonista nelle aule di tribunale per cinque anni: “Nei miei confronti ha un problema serio perché ci siamo querelate e il giudice ha chiesto pure di ritirare le cause e lei non ha accettato, abbiamo intasato le aule di tribunale per cinque anni per una causa ridicola. In 50 anni di televisione non mi è mai successo di prendere una denuncia penale o civile da un collega”.

Nel frattempo è tornata sul confronto pubblico con Lucarelli legato all’esordio di Ballando con le Stelle, entrando nel dettaglio della prima puntata: “Barbara d’Urso era in un momento delicatissimo… commentava le faccine. Quelle non sono opinioni ma sono offese. E lo dico da fan del programma: i concorrenti sono esseri umani, non pupazzi”. Parietti resta convinta che la questione tra loro non possa trovare una ricucitura.