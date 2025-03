[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al via la primavera! Oggi l’Equinozio, ecco il perché

Se molti credono che la primavera inizi il 21 marzo, non è così.

Dal 2008 la primavera inizia con un giorno di anticipo, il 20 marzo e questo anticipo durerà per tantissimi anni, esattamente fino al 2102.

L’equinozio è la data in cui il giorno ha esattamente la stessa durata della notte: data che cade proprio il 20 marzo, per via dell’inclinazione dell’asse terrestre e del calendario gregoriano.

Quest’anno l’equinozio di primavera cade il 20 marzo alle ore 10:01 del mattino in Italia, dando quindi ufficialmente il via alla bella stagione.

“Che fretta c’era? Maledetta primavera!”