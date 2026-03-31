Al via la “Pasqua di comunità” a Monte Sant’Angelo

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MONTE SANT’ANGELO – AL VIA “PASQUA DI COMUNITÀ” NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

Dopo le iniziative natalizie ed estive de “L’amore non va in vacanza” e dopo la Festa di Carnevale, l’Assessorato al Welfare del Comune di Monte Sant’Angelo rinnova anche a Pasqua un appuntamento fatto di vicinanza, ascolto e condivisione.

Con “Pasqua di comunità”, l’Amministrazione comunale – in collaborazione con l’Associazione Teniamoci per mano Onlus, distretto Gargano – farà visita alle strutture socio-sanitarie del territorio per portare un piccolo pensiero e un grande augurio agli ospiti e agli operatori, vivendo insieme momenti di dolcezza, leggerezza e affetto.

Il calendario delle visite:

📍 RSA Villa Santa Maria di Pulsano – martedì 31 marzo, ore 16

📍 Comunità Educativa “La Perla” – martedì 31 marzo, ore 17

📍 Centro diurno “Genoveffa de Troia” – giovedì 2 aprile, ore 10.30

📍 Casa di Riposo “San Michele” – giovedì 2 aprile, ore 16

📍 RSA del PTA (Presidio Territoriale di Assistenza, ex ospedale) – giovedì 2 aprile, ore 18

Per il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo – “Sarà un’occasione per condividere gli auguri pasquali e rinnovare, ancora una volta, il valore più autentico di queste giornate: la bellezza delle relazioni, la cura degli altri, la forza della comunità. Un ringraziamento speciale va al personale delle strutture per l’impegno quotidiano e alle associazioni che accompagneranno questi momenti con sensibilità e partecipazione”.

“Con questa nuova iniziativa pasquale vogliamo continuare un percorso di vicinanza che il Comune porta avanti durante tutto l’anno. Dopo il Natale, l’estate e il Carnevale, torniamo nelle strutture della nostra comunità per condividere un gesto semplice ma carico di significato: esserci. La Pasqua ci ricorda quanto siano preziose le relazioni, l’attenzione verso gli altri e il senso di comunità. Saranno giornate di affetto, gratitudine e auguri sinceri, da vivere con il cuore” – il commento dell’Assessora al Welfare, Lea Basta.

#WelfareMSA #Pasquadicomunità