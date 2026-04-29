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TERNA: AL VIA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA “DORSALE ADRIATICA: FOGGIA-FORLÌ”



Il 4 e il 6 maggio Terna presenterà in modalità online alle amministrazioni e ai cittadini dei comuni coinvolti il progetto del nuovo collegamento elettrico tra Puglia ed Emilia-Romagna

L’intervento, parte integrante della futura rete Hypergrid, rafforzerà il corridoio adriatico e favorirà l’integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili



Roma, 29 aprile 2026 – Terna avvia la fase di consultazione pubblica per il nuovo collegamento sottomarino in corrente continua tra Puglia ed Emilia-Romagna. L’iniziativa prevede una serie di incontri informativi e partecipativi rivolti alle comunità locali e alle istituzioni coinvolte.



La nuova “Dorsale Adriatica: Foggia-Forlì”, realizzata in tecnologia HVDC (High Voltage Direct Current – Alta Tensione in Corrente Continua), consentirà di rafforzare il corridoio adriatico, aumentando in modo significativo la capacità di scambio di energia tra le zone di mercato del Sud e del Centro-Nord e migliorando al contempo la sicurezza e la robustezza della rete. L’opera rappresenta un tassello fondamentale dei futuri collegamenti Hypergrid, che puntano ad aumentare l’efficienza del sistema elettrico italiano, rafforzando la capacità di trasporto e la flessibilità della rete a supporto della transizione energetica e dell’integrazione delle fonti rinnovabili.



Il progetto della Dorsale Adriatica prevede la realizzazione di un collegamento interamente in cavo di circa 600 km, di cui 540 km sottomarini, tra la Puglia e l’Emilia-Romagna. Saranno inoltre realizzate due nuove stazioni di conversione collegate, mediante raccordi in corrente alternata HVAC (High Voltage Alternating Current – Alta Tensione in Corrente Alternata), alle esistenti stazioni elettriche di Foggia e di Forlì.



Il 4 maggio si terrà il primo appuntamento plenario in modalità online, dedicato all’Emilia-Romagna, che riguarderà la Regione, i soggetti interessati e i tre Comuni direttamente coinvolti dal progetto: Forlì, Ravenna e Cervia. Il 6 maggio seguirà il secondo incontro plenario online, rivolto alla Puglia, con la partecipazione della Regione, dei soggetti interessati e dei Comuni coinvolti lungo il tracciato dell’infrastruttura: Foggia, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Manfredonia.

In entrambi gli incontri saranno illustrate le modalità di svolgimento del percorso di progettazione partecipata e gli approfondimenti previsti nei successivi appuntamenti territoriali, che saranno un’occasione di confronto anche sulle ipotesi localizzative delle nuove infrastrutture.

Dal 12 al 21 maggio si terranno inoltre cinque sessioni informative in presenza, chiamate “Terna Incontra”, organizzate nei territori comunali direttamente coinvolti dal tracciato, secondo il seguente calendario:

Forlì – 12 maggio

Ravenna e Cervia – 13 maggio

Foggia – 19 maggio

San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo – 20 maggio

Manfredonia – 21 maggio

Durante ciascun incontro, cittadini, amministrazioni e stakeholder potranno approfondire le caratteristiche del progetto, confrontarsi con i tecnici di Terna e formulare osservazioni nell’ambito del percorso di consultazione pubblica.

Ulteriori informazioni sull’intervento e il calendario completo degli eventi sono disponibili sul sito di Terna, alla pagina: https://www.terna.it/it/progetti-territorio/progetti-incontri-territorio/dorsale-adriatica