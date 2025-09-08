[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al via i lavori per la panchina dedicata a Mariarosa Lauriola nella villa comunale di Manfredonia.

Nella villa comunale di Manfredonia sono iniziati i lavori per la realizzazione della panchina che sarà inaugurata il prossimo 10 settembre, in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. La panchina, che sarà dipinta di giallo e sarà ornata con un girasole, vuole diventare un segno tangibile di speranza, uno spazio di memoria e consapevolezza e al tempo stesso in un presidio di attenzione e vicinanza concreta. Il girasole, con i suoi colori caldi e con il suo continuo rivolgersi verso il sole, simboleggia la ricerca della luce anche nei momenti di oscurità. L’opera a cura di Raffaella Fariello, sarà dedicata a Mariarosa Lauriola, che a soli sedici anni e mezzo ha lasciato un segno profondo in tutta la comunità sipontina, e a tutte le persone che si sono trovate sole nel proprio dolore e hanno scelto la via del silenzio. Accanto alla panchina, nella giornata di domani 9 settembre, sarà apposta una targa con il numero WhatsApp di Mariarosa, che diventerà un canale di ascolto attivo.