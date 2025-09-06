“Un Girasole per la vita”. Manfredonia cammina nella luce

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

10 settembre 2025 – Manfredonia – “Un Girasole per la vita”

Il prossimo 10 settembre, in occasione della Giornata Nazionale per la Prevenzione del Suicidio e nel giorno del compleanno di Mariarosa Lauriola, tragicamente scomparsa a 16 e mezzo, prenderà ufficialmente il via l’iniziativa “Un Girasole per la Vita”, progetto civico e culturale nato per promuovere ascolto, consapevolezza e solidarietà contro il disagio giovanile. Profondamente radicata nel territorio l’iniziativa si propone come un presidio permanente di umanità e impegno sociale, volto a contrastare l’isolamento e a incentivare la creazione di reti di supporto.

Il programma della giornata – 10 settembre 2025

La manifestazione prenderà avvio alle ore 19:00 con la partecipazione alla Santa Messa presso la Chiesa SS. Trinità, celebrata da S.E. il Vescovo alla presenza delle autorità locali. A seguire, alle ore 20:00, partirà una marcia di luce e speranza. Saranno distribuiti 60 girasoli illuminati, che fungeranno da lanterne e illumineranno di speranza la città di Manfredonia e i cuori di tutti i partecipanti. Durante la serata del 10 saranno illuminati di giallo anche alcuni luoghi simbolici della città. Il corteo giungerà presso la Villa Comunale, dove, alle ore 21:00, avverrà l’inaugurazione di una panchina dipinta di giallo, colore simbolo delle campagne internazionali per la prevenzione del suicidio. L’opera è curata dagli artisti Raffaella Fariello e Adriano Santoro. A rendere ancora più significativa la panchina sarà la presenza del numero WhatsApp personale di Mariarosa, oggi divenuto un canale di ascolto attivo e gestito dalla madre Caterina, che offrirà uno spazio di accoglienza a chiunque si trovi in un momento di fragilità emotiva. Non si tratta di un servizio psicologico ma di un primo gesto concreto di vicinanza umana. Accanto al numero sarà indicato anche un indirizzo e-mail per ampliare le possibilità di contatto. Alle 21:15, seguirà la lettura del testo “Nessuno si salva da solo” a cura di Lucia Pia Caputo, compagna di classe di Mariarosa.

Obiettivi dell’iniziativa

“Un Girasole per la Vita” si propone di:

Promuovere la consapevolezza sul benessere mentale , con attenzione particolare alle giovani generazioni

, con attenzione particolare alle giovani generazioni Contrastare il disagio emotivo e l’ isolamento sociale

e l’ Incentivare la corresponsabilità educativa tra famiglie, scuole, istituzioni e cittadini

tra famiglie, scuole, istituzioni e cittadini Offrire un punto di riferimento concreto per chi cerca ascolto e vicinanza

Tutta la comunità è invitata a partecipare.