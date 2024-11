Al Sacro Cuore di Manfredonia corso presepistico dell’AIAP

Il presepio e la creatività. Al Sacro Cuore corso presepistico dell’AIAP con l’entusiasmo dei più piccoli.

Sedici alunni delle classi quarte e quinte dell’ISTITUTO PARITARIO BILINGUE “SACRO CUORE”, sotto la guida della loro insegnante di educazione motoria, Mariangela Grieco, hanno preso parte con entusiasmo al corso di arte presepiale organizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Manfredonia.

Durante il corso, ai ragazzi è stata raccontata la storia della nascita del presepio, un’usanza che ha origini nel 1223, quando San Francesco d’Assisi realizzò il primo presepio vivente a Greccio per rappresentare visivamente la nascita di Gesù e rendere più comprensibile il mistero del Natale. Gli alunni hanno anche approfondito il significato simbolico dei luoghi e dei personaggi del presepio, imparando il valore culturale e spirituale di questa tradizione.

Gli studenti, suddivisi in quattro gruppi, sono stati affiancati da tutor esperti che li hanno guidati nella realizzazione di quattro presepi. Al termine del corso, ogni partecipante ha ricevuto una guida per la realizzazione del presepe, uno strumento utile per continuare a coltivare questa tradizione anche in autonomia.

Le opere, frutto di impegno, creatività e lavoro di squadra, verranno esposte alla XXVIII MOSTRA DEL PRESEPIO di quest’anno, situata in Corso Manfredi 108 a Manfredonia.

Le opere realizzate non solo rappresentano il risultato di un’esperienza pratica e creativa, ma incarnano anche l’obiettivo principale del progetto: tramandare una tradizione secolare che rafforza i valori dell’amicizia, della solidarietà e dell’amore.

Il corso ha permesso agli alunni di vivere un momento educativo e culturale unico, stimolando la socializzazione, la partecipazione attiva e la collaborazione. Attraverso l’utilizzo di materiali semplici e tecniche innovative, i ragazzi hanno appreso l’importanza del riutilizzo, della progettazione e della creazione, sentendosi parte integrante di un progetto significativo.

Il Natale, con il suo carico emotivo e affettivo, è stato vissuto come occasione per riflettere sui valori autentici di questa festa, creando un’atmosfera serena e stimolante, capace di coinvolgere alunni, insegnanti e tutta la comunità.

La Presidente

Lidia Piccolo